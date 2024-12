Burza po konkursie skoków. Winni sędziowie i organizatorzy, afera wokół Niemców

To był kolejny wielki dzień dla Piusa Paschke. Niemiec, choć był drugi po pierwszej serii, w drugiej wygrał z Hayboeckiem o 0,4 punktu. Niektórzy kibice zastanawiali się jednak, na ile w tym zwycięstwie pomógł mu nie tylko wiatr, ale i sędziowie. Wskazali dwóch okradzionych skoczków.

Michael Hayboeck okradziony? Kibice nie mają wątpliwości

Konkurs w Titisee-Neustadt mógł być gigantycznym przełomem dla Michaela Hayboecka. Austriak nie wygrał konkursu od ośmiu lat - jego ostatni tak wielki sukces przypadł na rok 2016. W pierwszej serii skoczył na 145. metr i zrobił to w dobrym stylu. W drugiej nie poprawił tego wyniku, ale skoczył tylko dwa metry bliżej - wylądował na 143 metrze. Łącznie udało mu się zebrać notę 290-punktową. Po pierwszej serii prowadził nad Paschke z 0,3 punktu przewagi.

Potem zdarzyło się jednak parę dziwnych momentów, które kibice określili mianem oszustwa. Najpierw niemiecki realizator właściwie nie pokazał drugiego skoku Hayboecka i trudno było w ogóle ocenić, jak ten wyglądał - na którym metrze wylądował, w jakim stylu i jak wyglądał w powietrzu. W drugiej serii Austriak dostał dwie noty po 19 i trzy po 18,5 punktu. Jedna najwyższa i jedna najniższa nota odpadły. Pius Paschke dostał jednak niemal same noty 19. Jedną 18,5 skreślono jako najniższą. W ten sposób udało mu się wypracować 0,4 punktu przewagi na koniec konkursu. Kibice twierdzili jasno, że Hayboeck został okradziony ze zwycięstwa.

"Szkoda Hayboecka, przy całym szacunku do Piusa to tak gołym okiem dzisiaj najlepszy był właśnie Hayboeck. Pozostaje pytanie, czy Hayboeck zasłużył na 1,5 mniej za styl od Niemca", "Ale perfidnie okradli Hayboecka z not", "Chyba ktoś w niemieckiej telewizji właśnie stracił robotę" - można było przeczytać w sieci. Komentarz dotyczący niemieckiej telewizji zamieścił dziennikarz TVP, Michał Chmielewski.