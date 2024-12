Jakub Wolny ograbiony przez sędziów. Thurnbichler grzmi

Jednak norweski sędzia Martin Roennigen szokował znacznie częściej. Obojętnie obok niskich not Wolnego nie przeszedł Thomas Thurnbichler. W rozmowie z portalem Sport.pl nie krył oburzenia. "To niebywałe. Przecież to jest oczywista "18". Jeszcze ta rozbieżność. Co to było?!" - skwitował austriacki szkoleniowiec Polaków. Oceny sędziów nie pierwszy raz budzą wątpliwości i mają wpływ na końcowe wyniki. Kibice na pewno bacznie będą przyglądać się notom również w niedzielne popołudnie.