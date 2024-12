Klęska dwóch Polaków, ale co zrobił Wolny. Błysk nadziei w Titisee-Neustadt

Niedziela 15 grudnia przyniosła zwieńczenie zmagań w ramach Pucharu Świata w Titisee-Neustadt w sezonie 2024/2025 - równo o godz. 16.00 na Hochfirstschanze rozpoczęły się drugie zawody indywidualne, które poprzedzone zostały przez całkiem udane dla Jakuba Wolnego kwalifikacje, w których zajął on ósme miejsce. We właściwym konkursie najlepszym z Polaków był... ponownie Wolny który pokazał równą formę i skończył po raz kolejny na tej samej lokacie co w trakcie eliminacji. W ogólnym rozrachunku zwycięzcą został Pius Paschke. Niestety zawody zakończyły się mocną klęską dla Pawła Wąska i Dawida Kubackiego, którzy nie przedarli się do drugiej serii.