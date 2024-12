Najbardziej doświadczony zawodnik z reprezentacji Polski w skokach narciarskich w trakcie sezonu przygotowawczego borykał się z problemami zdrowotnymi. Piotr Żyła musiał przejść operację kolana, która wykluczyła go z treningów na kilka tygodni, co miało przełożenie na cały cykl zawodnika. Musiał uzbroić się w cierpliwość i systematycznie wracać do treningów, aby nie przeciążyć operowanego stawu. To sprawiło, że oddalił się jego debiut w nowym sezonie.

Reklama