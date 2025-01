Po prostu koszmar. Legendarnej skoczni grozi katastrofa, błagają państwo o interwencję

Miłośnicy skoków narciarskich w kraju nad Wisłą wciąż z niepokojem przyglądają się obecnej formie podopiecznych Thomasa Thurnbichlera . Na regularną rywalizację z czołówką stać tylko Pawła Wąska , który jest już coraz bliżej upragnionego podium w Pucharze Świata . Jakkolwiek to zabrzmi, ale zapewne z zazdrością na Polskę spoglądają chociażby Finowie. Państwo uchodzące jeszcze kilka lat temu za potęgę w tej dyscyplinie sportu, z roku na rok znajduje się w coraz gorszej sytuacji. Nie chodzi tylko i wyłącznie o brak klasowych sportowców. W opłakanym stanie są niektóre znane obiekty. Na jaw wyszły ogromne problemy w Kuopio.

Nie chodzi na szczęście o duży obiekt znany ze zmagań Pucharu Świata. Zawaleniem grozi jednak skocznia normalna. Już teraz na jej renowację trzeba wydać co najmniej czterysta tysięcy euro, o czym informuje portal "Skijumping.pl". "To byłoby jednak tylko rozwiązanie tymczasowe, za dwa lata obiekt mógłby znaleźć się w podobnym położeniu, w jakim jest teraz" - donoszą polscy dziennikarze. Miasto nie dysponuje natomiast takimi funduszami. Wystosowano więc prośbę do stolicy.