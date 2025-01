Iga Świątek wyśmienicie czuje się na tzw. mączce, co regularnie potwierdza w Roland Garros - do tej pory czterokrotnie triumfowała w tym turnieju. O wiele słabiej radzi sobie na trawie (największym sukcesem w Wimbledonie jest ćwierćfinał z 2023 roku) oraz kortach twardych. Wprawdzie w 2022 roku wygrała US Open, ale w Australian Open nie radziła sobie już tak dobrze. Do tej pory jej największym osiągnięciem w Melbourne był półfinał.

