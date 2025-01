Wielki trener porównał Pawła Wąska do Adama Małysza. To ich łączy

Jan Szturc to jeden z najbardziej znanych polskich trenerów skoków narciarskich. Był pierwszym, który odkrył talent Adama Małysza, Piotra Żyły czy Aleksandra Zniszczoła. Przez lata miał też okazję obserwować Pawła Wąska. Aktualny lider polskiej reprezentacji za młodu nie był wybitnym talentem, ale były znaki wskazujące na to, że może osiągnąć coś wielkiego. Szturc porównał go do Adama Małysza.