Trener Sabalenki aż się przeżegnał, Białorusinka zaskoczona. Mało brakowało

Aryna Sabalenka do Australian Open przystąpiła jako obrończyni tytułu i liderka rankingu WTA, a od początku zmagań w Melborune imponowała pewnością siebie. I dużym dystansem, co widać było m.in. podczas jej wywiadów, gdy tryskała humorem i często żartowała. Białorusinka nie wygląda na spiętą także meczami, co uchwycono na jednym z nagrań. Widać na nim, że ta omal nie "znokautowała" swojego trenera wielką piłką.