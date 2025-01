Paweł Wąsek przeżył dramat. Najbliższy konkurs będzie dla niego dużym wyzwaniem

Paweł Wąsek przeżył dramat

"To był 14 stycznia 2014 roku. Warunki były podobne do tych, co teraz mamy, czyli dość mocny wiatr. Od razu po wyjściu z progu prawą nartę za progiem mi zaczęło zwijać. Zaczęło mnie rotować do przodu. Ostatnią rzecz, którą pamiętam z tego skoku, no to, że zdałem sobie sprawę, że wyląduję na głowie i wyciągnąłem ręce, by spróbować to zamortyzować" - opowiadał w serialu dokumentalnym "Skoczkowie" Paweł Wąsek.