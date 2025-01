Anastazja Kuś pierwsze znaczące sukcesy odniosła przed rokiem, gdy na mistrzostwach Europy U18 sięgnęła po złoto na 400 metrów. Zawodniczka AZS UWM Olsztyn razem z koleżankami wygrała też bieg sztafetowy 4x400 metrów podczas halowych mistrzostw w Toruniu, a później pojechała do Paryża na igrzyska. Tam była najmłodszą olimpijką w polskiej kadrze. I chociaż razem ze sztafetą nie uzyskała awansu do finału, to zyskała cenne doświadczenie.

