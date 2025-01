Sabalenka już w finale. Snuje plany przed meczem o puchar, kibice nie wytrzymali

Ten sam tłum zaledwie kilkadziesiąt sekund później oszalał z radości i z trudem powstrzymywał śmiech. Powód? Mińszczanka rozgadała się o swojej przyjaźni z czwartkową przeciwniczką. "Oczywiście godzina, może dzień będzie na mnie obrażona, lecz później wracamy do tych wspólnych zakupów. Tak, Paula. Jeśli słuchasz, cokolwiek chcesz, to ja stawiam" - stwierdziła. "Po kilku spotkaniach rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że odkładamy to na bok. Każda z nas bardzo chciała wygrać ten mecz, ale niezależnie od tego, co dzieje się na korcie, to po spotkaniu znów jesteśmy przyjaciółkami" - dodała już w nieco poważniejszym tonie.

