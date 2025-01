Posadził Zielińskiego na ławce, potem padły te słowa. Trener Interu się nie zawahał

22 stycznia Inter Mediolan - skromnie, bo skromnie, ale jednak - pokonał Spartę Praga 1:0 w ramach rozgrywek fazy ligowej Ligi Mistrzów i w ten sposób przybliżył się do bezpośredniego awansu do 1/8 finału wspomnianej rywalizacji. W przeciwieństwie do poprzednich meczów "Nerazzurrich" Piotr Zieliński tym razem większą część starcia przesiedział na ławce rezerwowych - trener Simone Inzaghi po końcowym gwizdku wytłumaczył taką decyzję i powiedział kilka naprawdę znaczących słów o reprezentancie Polski.