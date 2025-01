Pomogą Polakom? Dziś ważne mecze dla naszych drużyn

By wskoczyć na 15. pozycję w rankingu, polskie zespoły muszą przeskoczyć Danię (32,293 punktu) oraz Szkocję (32,900). Szkopuł w tym, że te państwa także ciągle mają przedstawicieli w europejskich pucharach, więc w interesie polskich klubów jest, by zbierały jak najmniej punktów.

Manchester United - Glasgow Rangers, Łudogorec - FC Midtjylland w Lidze Europy

Już w środę Szkoci poprawili swój bilans, bo Celtic Glasgow pokonał 1:0 BSC Young Boys w siódmej kolejce Ligi Mistrzów. Szkoci okazję do zdobycia punktów będą mieli także dzisiaj, ponieważ Glasgow Rangers gra na wyjeździe z Manchesterem United. Dość niespodziewanie jest to pojedynek sąsiadów w tabeli, bo Anglicy po sześciu kolejkach są na siódmej pozycji, a Szkoci o jedną niżej (mają punkt mniej). Co więcej, jeśli Rangersi przywiozą z Old Trafford choćby punkt, to będą już niemal pewni gry w fazie pucharowej.