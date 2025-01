Małgorzata Tomaszewska w ostatnim czasie skupia się głównie na rozwijaniu siebie jako influencerki i poszukiwaniu nowych źródeł zarobkowania. W tym czasie Aleksander Sikora rozwija skrzydła w Polsacie i może nawet ma nadzieję na to, że on i córka słynnego bramkarza znów będą współpracować. Póki co ostatnio spotykają się coraz częściej. Teraz zrobili to, jak sami twierdzą, w słusznej sprawie.