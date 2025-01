To nie jest udany sezon dla polskich skoczków narciarskich - przynajmniej, jak do tej pory. W najbliższy weekend zawody przeniosą się do Oberstdorfu, gdzie najlepsi na świecie powalczą o kolejne punkty Pucharu Świata. W środę Thomas Thurnbichler podał skład reprezentacji Polski na konkurs, który odbędzie się w południowych Niemczech. Trener postanowił nie powoływać jednego niezwykle uznanego skoczka i uzasadnił swoją decyzję.