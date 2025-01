Na ten wynik czekała Świątek. Mecz Sabalenka - Badosa zakończony po 86 minutach

Dla Aryny Sabalenki dotarcie do najlepszej "4" zmagań w Melbourne stało się chlebem powszednim. Białorusinka po raz trzeci z rzędu dotarła do półfinału Australian Open, a gdy już to czyniła, za każdym razem wracała z trofeum ze stolicy stanu Wiktoria. Z kolei dla Pauly Badosy zameldowanie się na tym etapie rozgrywek wiązało się z nowością. Jeszcze nigdy nie znalazła się tak daleko w imprezie wielkoszlemowej. Był to dla niej zatem debiut w walce o finał. Reklama

W bezpośredniej konfrontacji przyjaciółek prowadziła tenisistka z Mińska. W zestawieniu H2H widniał rezultat 5-2, chociaż pierwsze dwa starcia zakończyły się po myśli zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego. Od tamtego momentu, chociaż często obserwowaliśmy ciekawe widowiska i pełne dramaturgii, zawsze kończyły się po myśli aktualnej liderki rankingu WTA. Także i tym razem to Aryna widniała w roli faworytki. Trzeba było jednak mieć na uwadze, że w poprzedniej fazie zmagań Paula wyeliminowała Coco Gauff po bardzo dobrym występie.

Znamy pierwszą finalistkę Australian Open. Mecz Sabalenka - Badosa potrwał tylko dwa sety

Mecz rozpoczął się od podania Badosy. Hiszpanka już na "dzień dobry" znalazła się pod presją, musiała bronić break pointa po podwójnym błędzie serwisowym. W kolejnych dwóch akcjach podanie zafunkcjonowało już jak należy. Później błąd popełniła Sabalenka i tym samym to Hiszpanka rozpoczęła spotkanie od prowadzenia. Po chwili to tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego otrzymała dwie szanse na przełamanie. Wykorzystała rozregulowaną wersję Aryny i podwyższyła przewagę.

Wydawało się, że Paula bez problemu wyjdzie na 3:0. Miała już 40-0 przy własnym podaniu, a mimo to doszło do stanu równowagi. W końcówce gema lepiej poradziła sobie Białorusinka, która tym sposobem natychmiast odrobiła stratę. Liderka rankingu WTA zaczęła przejmować inicjatywę na korcie, Badosa znajdowała się pod coraz większą presją. W piątym gemie Hiszpanka musiała bronić kolejnych break pointów. Po czwartej okazji Sabalenka po raz pierwszy zameldowała się na prowadzeniu, na dodatek z przełamaniem.

Po nieco ponad 30 minutach gry trzeba było zrobić przerwę na zamknięcie dachu, gdyż nad kortami w Melbourne pojawiły się krople deszczu. Nie wpłynęło to jednak niekorzystnie na Białorusinkę, bowiem po chwili podwyższyła rezultat na 4:2. Hiszpanka miała coraz większy problem ze zdobywaniem punktów, ale w siódmym rozdaniu w końcu udało jej się utrzymać serwis i tym samym przerwać kapitalną serię rywalki. Do końca partii nie potrafiła już jednak znaleźć sposobu na całkowite odrobienie strat. Aryna bardzo pewnie utrzymywała własne podanie i wygrała premierową odsłonę rezultatem 6:4.

Badosa dobrze otworzyła drugiego seta, od pewnie wygranego gema przy swoim serwisie. Na starcie kolejnego rozdania kibice na moment wstrzymali oddech. Hiszpanka wywróciła się przy próbie jednego z odegrań, ale na szczęście nic się jej nie stało, chociaż na pierwszy rzut oka wyglądało to bardzo groźnie. Po chwili Sabalenka domknęła gema do zera i wyrównała stan rywalizacji. W trzecim rozdaniu doszło do ważnego zdarzenia. Badosa nie utrzymała prowadzenie 30-0 przy własnym podaniu. Przegrała cztery akcje z rzędu, z czego dwie ostatnie po podwójnych błędach serwisowych. Wkradło się nerwy, które zaowocowały wynikiem 2:1 dla Aryny, na dodatek z przewagą przełamania.

Na twarzy Pauli gościła coraz większa bezradność. Nie wiedziała, jak przeciwstawić się rozpędzonej przyjaciółce. W piątym gemie doszło do kolejnego breaka na korzyść Sabalenki i przewaga jeszcze wzrosła. Chwilę później, chociaż Aryna nieco się rozkojarzyła i pozwoliła przeciwniczce na doprowadzenie do stanu równowagi, to zdołała podwyższyć wynik na 5:1. Ostatecznie tenisistka z Mińska triumfowała 6:4, 6:2 po 86 minutach gry i po raz trzeci z rzędu zameldowała się w finale Australian Open. O kolejną obronę tytułu powalczy w sobotę nie przed godz. 9:30 czasu polskiego ze zwyciężczynią meczu Iga Świątek - Madison Keys.



