Teraz prowadzi do sukcesów PGE Projekt Warszawa, a latem zajmie się pracą z reprezentacją Polski. Piotr Graban zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy do lat 21. 38-letni szkoleniowiec zbiera już sztab, z którym będzie pracować z kadrą. "To była bardzo łatwa decyzja. Dostałem nominację, wszystko jest potwierdzone" - podkreśla Graban w rozmowie z Interią. Opowiada też o tym, czy był blisko dołączenia do sztabu seniorskiej kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia.