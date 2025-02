Ten finał z udziałem Igi przeszedł do historii, bo rzadko się zdarza, by spotkanie dwóch gwiazd o taką stawkę trwało 46 minut. Bez kreczu w środku, ale w dwóch pełnych setach. Iga rozbiła Karolinę Pliškovą 6:0, 6:0 , Czeszka miała wszystkiego dość, w pierwszym secie ugrała zaledwie cztery punkty.

Była to "pandemiczna" edycja tego turnieju, z udziałem niewielkich grup kibiców. Sama ceremonia wręczenia nagród też okazała się ekspresowa, wszyscy występowali w maseczkach. A na swoją grę czekały już deblistki, w finałowym zestawie dość niespodziewanie znalazła się meksykańsko-kanadyjska para Giuliana Olmos/Sharon Fichman . Po drodze, w trzysetowych bojach, wyeliminowały m.in. duety: Jessica Pegula/Bethanie Mattek-Sands , Coco Gauff/Weronika Kudiermietowa czy Su-Wei Hsieh/Elise Mertens . A przecież w samej drabince znalazły się tylko dzięki wycofaniu innej pary.

W finale zaś pokonały Kristinę Mladenovic i Markétę Vondroušovą 4:6, 7:5, 10-5. Dla Kanadyjki Fichman był to czwarty i ostatni tytuł WTA, zarazem i najważniejszy. Swoje ostatnie mecze w karierze rozegrała pod koniec tego roku w WTA Finals - wspólnie z Olmos przegrały jednak w Guadalajarze wszystkie trzy spotkania w fazie grupowej.

Sharon Fichman już oficjalnie zakończyła karierę, po trzech "pustych" sezonach. Ma nowe zadania w Kanadzie

Kanadyjka kończyła wtedy 31 lat, dla deblistki to wiek niemal idealny. Do 2016 roku próbowała walczyć w grze pojedynczej, wcześniej była nawet w setce najlepszych tenisistek. A w US Open w 2014 roku zmierzyła się z Agnieszką Radwańską, boleśnie przegrała z Polką 1:6, 0:6. "Isia" zrewanżowała się wtedy Fichman za deblową przegraną w finale juniorskiego Roland Garros w 2006 roku - wspólnie z Caroline Wozniacki uległy duetowi: Fichman/Anastazja Pawluczenkowa 7:6 (4), 2:6, 1:6. Cztery miesiące wcześniej Kanadyjka z Rosjanką wygrały też juniorski Australian Open.