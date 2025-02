Lukas Kampa to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Trefla Gdańsk. 38-letni rozgrywający jest kapitanem drużyny i rozpoczął ostatni mecz z Asseco Resovią w podstawowej szóstce.

Kampa grze kolegów przyglądał się z boku. Uraz nie pozwolił mu już na powrót na boisko. Co więcej, może mu się to już nie udać w tym sezonie . Trefl poinformował bowiem o wynikach badań doświadczonego siatkarza. Diagnoza nie brzmi optymistycznie.

PlusLiga. Lukas Kampa wypada na kilka tygodni, Trefl Gdańsk w kłopocie

Taka diagnoza w praktyce może oznaczać koniec sezonu utytułowanego siatkarza. Do zakończenia fazy zasadniczej PlusLigi pozostały bowiem już tylko cztery kolejki. Trefl aktualnie jest jedenasty w tabeli. Do ósmego miejsca, gwarantującego grę w fazie play-off, traci pięć punktów. Jeśli rzutem na taśmę nie wskoczy do czołowej ósemki, zakończy sezon już za kilka tygodni. W tym roku nie będą bowiem rozgrywane spotkania o miejsca 9-16.