Polski siatkarz podjął decyzję. Trener zdradza kulisy. "Trochę spadła bomba"

Trener PGE Projektu Warszawa o decyzji Andrzeja Wrony. "Spadła bomba"

- Nie, nie wiedzieliśmy dużo wcześniej. Każdy pewnie miał z tyłu głowy, że Andrzej może skończyć po tym sezonie albo po następnym. Wyszło to jednak bardzo szybko. Andrzej spotkał się z prezesem, przedstawiliśmy mu ofertę, by został w naszym klubie, a Andrzej stwierdził: "to już chyba dla mnie czas". Powiedział, że chciałby zakończyć karierę. W swoim prime’ie, bo naprawdę jest w dobrej formie. Każdemu bym tego życzył, by kończyć wtedy, kiedy jesteś na świeczniku. A my, jako drużyna, chcielibyśmy, by ten sezon zakończył się jak najlepiej dla nas i dla niego. To będzie bardzo fajne ukoronowanie jego kariery.