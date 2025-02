Świątek szykuje się do Indian Wells, nagle wrócił temat zawieszenia. "Nie jest dobrze"

Trudny - tak można najlepiej opisać początek sezonu w wykonaniu Igi Świątek. Strata do Aryny Sabalenki w rankingu WTA, zamiast się zmniejszać, narasta, a do tego raszynianka wciąż czeka na triumf w jakimkolwiek poważnym turnieju. O ile w Australian Open dotarła aż do półfinału, w którym poległa z późniejszą triumfatorką - Madison Keys, o tyle w Dosze, czy Dubaju rozczarowała.