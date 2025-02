Dramat Jeleny Rybakiny, padła bolesna diagnoza. "Wyprał jej mózg"

Jelena Rybakina tuż przed US Open zdecydowała się na zakończenie współpracy ze Stefano Vukovem, a kilka miesięcy później dość nieoczekiwanie ogłosiła, że Chorwat wraca do jej sztabu szkoleniowego na czas Australian Open. I to, mimo że pracowała z innym szkoleniowcem, Goranem Ivaniseviciem. Ostatecznie Vukov nie pojawił się u boku tenisistki w Melbourne, ponieważ był tymczasowo zawieszony w związku ze śledztwem prowadzonym przez WTA. Dochodzenie dotyczyło kontrowersyjnych zachowań i metod stosowanych przez Chorwata. Reklama

Śledztwo zakończyło się w lutym, a jego ustalenia szybko obiegły media. Jak się okazuje, Vukov miał dopuszczać się przemocy słownej (nazywał Rybakinę "głupią" i "opóźnioną") oraz natarczywie do niej wydzwaniać po tym, jak ta przed US Open zakończyła z nim współpracę. Co więcej, zignorował zakaz zbliżania się do reprezentantki Kazachstanu i w trakcie Australian Open miał mieszkać z nią w jednym pokoju. Media donosiły nawet o "romantycznym" charakterze relacji mistrzyni Wimbledonu z trenerem.

Ostatecznie podtrzymano zawieszenie Vukova , który przez co najmniej rok nie będzie mógł trenować żadnej tenisistki. "Nie wiem zbyt wiele na temat dochodzenia i nie podoba mi się to. Godzę się jednak z tym, że jest, jak jest. Ochrona zawodniczek jest ważna, ale w naszym przypadku nie zarządzano sprawą właściwie" - skomentowała decyzję organizacji zarządzającej kobiecym tenisem Rybakina.

Jelena Rybakina padła ofiarą przemocy psychicznej?

O sprawie wciąż jest głośno w środowisku tenisowym, a o komentarz poproszono Barbarę Schett. Była tenisistka, która na swoim koncie ma trzy triumfy w turniejach WTA (ostatni w 2000 roku w Klagenfurcie), w rozmowie z "Bildem" podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat Vukova. Reklama

Moim zdaniem, całkowicie wyprał Jelenie mózg. Można zobaczyć, jak ją traktował i jak z nią rozmawiał. Podczas US Open 2024 sytuacja zaostrzyła się, a sztab i rodzina próbowali usunąć go z turnieju. Wiemy, że przeżywa (Rybakina - przyp.red) wzloty i upadki psychiczne, prawdopodobnie z jego powodu. Z całą pewnością znęcał się nad nią psychicznie i dlatego uważam, że słusznie został wykluczony z WTA ~ wypaliła.

Prowadzący wywiad zauważył, że sama Rybakina stawała w obronie kontrowersyjnego trenera. Zdaniem Schett wynika to z tego, co zasygnalizowała - tenisistka miała "wyprany mózg". Przy okazji zdradziła szczegóły swojej rozmowy z Ivaniseviciem, czyli byłym trenerem Rybakiny.

"Powiedział, że problemem jest to, że w życiu prywatnym pozostają w związku. Vukov chce się wkraść i odzyskać należne mu miejsce w drużynie. To oczywiście katastrofa. Musi zniknąć z jej życia po wszystkim, co zrobił" - relacjonowała Austriaczka.

Według Schett w tego typu przypadkach ważne jest, by WTA stawała po stronie zawodniczek. I wysłuchiwała ich skarg, bo była tenisistka jest pewna, że niektóre tenisistki sygnalizowały władzom problem Rybakiny z Vukovem. "Ważne jest zachowanie anonimowości, ponieważ one po prostu się boją" - podkreśliła.



Stefano Vukov / MARTIN KEEP / AFP / AFP

Jelena Rybakina / AFP