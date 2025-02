Pozycja przyjmującego od lat jest silnie obsadzona w polskiej kadrze, a podczas ostatnich igrzysk olimpijskich, na których "Biało-Czerwoni" wywalczyli srebro, pierwsze skrzypce grali Wilfredo Leon i Tomasz Fornal. Nikola Grbić miał w obwodzie jeszcze Kamila Semeniuka i Aleksandra Śliwkę, z kolei wcześniej skreślił Bartosza Badnorza. To tylko pokazuje, jak duża konkurencja panuje wśród przyjmujących. Reklama

Właśnie na tej pozycji gra Michał Gierżot, który uchodzi za olbrzymi talent polskiej siatkówki . 23-letni zawodnik ma na swoim koncie brąz mistrzostw świata juniorów do lat 21, a także brąz mistrzostw Europy U-22. Wciąż jednak nie doczekał się debiutu w seniorskiej kadrze, chociaż w 2023 i 2024 roku był powoływany przez Nikolę Grbicia. Najpierw jednak zmagał się z urazem mięśni brzucha, rok później z kolei doznał złamania palca.

Teraz w rozmowie z TVP Sport Gierżot, grający na co dzień w PSG Stali Nysa, został zapytany o to, która z kontuzji wykluczających go z gry w reprezentacji była dla niego bardziej bolesna, ale pod kątem psychicznym.

"Zapomniałem już o tym. Nie lubię mówić, co by było gdyby. Może w kadrze zagrałbym źle i nigdy więcej nie byłbym na nią powołany? Dla mnie to przeszłość i nie chcę o tym rozmawiać, bo sytuacja była średnia" - uciął temat.

Michał Gierżot liczy na szansę od Nikoli Grbicia

Przy okazji Gierżot zadeklarował, że liczy na kolejną szansę od Grbicia i zrobi wszystko, by pokazać się z dobrej strony trenerowi. Reklama

Mówi się "do trzech razy sztuka", prawda? Nie jestem jednak jeszcze powołany, będę robił wszystko, by na to wyróżnienie zapracować ~ zadeklarował.

Podczas rozmowy poruszono także temat choroby, z jaką Gierżot borykał się kilka miesięcy temu . Na przełomie października i listopada u zawodnika zdiagnozowano chlamydiowe zapalenie dróg oddechowych, które wykluczyło go z gry na długie tygodnie.

"Jeździłem na kroplówki, nic nie jadłem, schudłem sześć kilogramów, a wszystko, co przyjmowałem, natychmiast zwracałem. Nigdy w życiu nie czułem się tak źle" - wyznał Gierżot. "Spałem po 16-18 godzin dziennie przez prawie trzy tygodnie. Jedyne, co robiłem to piłem zgrzewkę wody dziennie, bo byłem tak odwodniony. Wszystko, co próbowałem zjeść, zwracałem" - dodał.

Gierżot po powrocie do treningów najpierw ćwiczył z pulsometrem, by sztab medyczny mógł kontrolować jego parametry i uniknąć ewentualnych powikłań, takich jak zapalenie mięśnia sercowego. Ostatecznie udało mu się wrócić do dobrej dyspozycji i od połowy grudnia gra regularnie. Ostatnio zachwycił w meczu z Nowak-Mosty MKS-em Będzin, zdobywając aż 26 punktów i statuetę MVP spotkania.

