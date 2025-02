Andrzej Wrona interweniował, znamy finał tej historii. Jest komunikat klubu PlusLigi

PGE Projekt Warszawa po 26 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w PlusLidze i będzie jednym z faworytów w walce o mistrzostwo kraju. Podopieczni Piotra Grabana pozostają też w grze o Puchar Polski ( awansowali do półfinału po ograniu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle ), zagrają również w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Stołeczny klub przyciąga wielu kibiców, a o jednym z nich ostatnio stało się głośno w mediach społecznościowych.

W poniedziałek na TikToku pojawiło się nagranie, które opublikowała kobieta o imieniu Julia. W swoim materiale pokazała, jaką niespodziankę sprawiła dzień wcześniej swojemu dziadkowi. "Mój dziadek to wielki fan polskiej siatkówki (szczególnie kibicuje Projektowi Warszawa), ogląda wszystkie mecze od rana do wieczora, więc postanowiłam udawać, że jedziemy odwieźć go na pociąg na dworzec, a tak naprawdę idzie na swój pierwszy mecz na żywo" - relacjonowała.