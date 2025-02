Klubowy kolega Syprzaka mówi "pas". Legenda. Bohater ostatniego mundialu

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których Francja mocno rozczarowała, odpadając z Niemcami w ćwierćfinale, francuscy kibice musieli pogodzić się z wielką stratą. Koniec kariery ogłosił bowiem 40-letni Nikola Karabatić, żywa legenda światowego szczypiorniaka. Ma on w swoim dorobku trzy złota olimpijskie i mistrzostw Europy, a także cztery tytuły mistrza świata. Teraz we francuskiej reprezentacji na dobre kończy się rozdział pt. "Karabatić", ponieważ z gry w kadrze zrezygnował także młodszy brat Nikoli - Luka.

Potężna strata dla reprezentacji Francji. Lukas Karabatić ogłosił koniec kariery

Luka Karabatić ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, wiele do myślenia dała mu decyzja brata i to po niej zaczął zadawać sobie pytania, "w jakim miejscu się znajduje".

"Dziś z wielkim wzruszeniem ogłaszam koniec mojej przygody z francuską reprezentacją. Przez ponad 10 lat miałem zaszczyt i przywilej nosić tę niebiesko-biało-czerwoną koszulkę, która zawsze pobudzała moje marzenia. Miałem okazję zetknąć się z wyjątkowymi zawodnikami, nawiązać trwałe przyjaźnie i przeżyć wspaniałe ludzkie historie, które zachowam w pamięci jeszcze przed zdobyciem tytułów i medali. Pomysł zrodził się po Igrzyskach Olimpijskich, może nawet trochę wcześniej. W zeszłym sezonie, kiedy mój brat Nikola ogłosił zakończenie kariery we francuskiej kadrze, dało mi to do myślenia. Zacząłem pytać sam siebie: "A ty, Luka, gdzie jesteś?" Po Igrzyskach nastąpiła zmiana pokoleniowa. Gdy w listopadzie ubiegłego roku wróciłam na kadrę, zdałam sobie sprawę, że wielu znajomych twarzy już nie ma. To sprawiło, że zacząłem mieć jeszcze większe wątpliwości" - napisał w swoim komunikacie 36-letni Karabatić.