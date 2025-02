Świątek odpoczywa od gry. Wykonała ruch. I to jaki, fani wniebowzięci

Iga Świątek otworzyła własną stronę internetową. Absolutny hit

"Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić. Niemniej jednak, ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! Dziękuję Doha, dziękuję Dubaj" - napisała na swoim Instagramie.

"No i wreszcie" - napisał jeden z fanów. "Dodajemy do zakładek" - to z kolei komentarz z oficjalnego profilu ON. "No i elegancko, wreszcie strona godna mistrzyni" - dodała kolejna z fanek. "Nie mogę się doczekać, żeby to odkryć" - dodała kolejna. "Z chęcią odwiedzę i poczytam" - napisała następna z obserwatorek Świątek.