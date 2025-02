Nagłe problemy w reprezentacji Polski przed MŚ w Trondheim. Wąsek wprost o chorobie

Paweł Wąsek chory tuż przed MŚ w Trondheim. "Czwarty dzień spędzam w domu"

" Niestety dopadło mnie przeziębienie, z którym walczę od piątku, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi to na plus . Teraz czwarty dzień spędzam w domu, więc faktycznie dobrze się regeneruję. Mam nadzieję, że przed wyjazdem do Norwegii uda mi się jeszcze zrobić porządny trening w siłowni, żeby się obudzić i na te mistrzostwa świata faktycznie jechać wypoczęty i dobrze przygotowany" - oświadczył Wąsek w rozmowie z Aldoną Marciniak i Sebastianem Parfjanowiczem.

25-latek uważa, że przeziębił się podczas zgrupowania reprezentacji w Wiśle i Szczyrku, natomiast jest dobrej myśli co do swojej rekonwalescencji. "Na szczęście to nic strasznego. Ogólnie czuję się dobrze, może jestem trochę osłabiony. Nie miałem gorączki, jedyny problem to gardło, które mocno mnie złapało i doskwiera" - uznał.