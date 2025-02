Polski siatkarz został ojcem. Inni reprezentanci pospieszyli z gratulacjami

W odnoszeniu sukcesów - nie tylko tych w życiu zawodowym - Łomacza od ładnych paru lat wspiera jego małżonka, Aleksandra . Zakochani zaręczyli się w marcu 2020 roku, rok później w kwietniu powitali na świecie córkę Jagnę , a we wrześniu 2022 roku stanęli na ślubnym kobiercu i sformalizowali swój związek. W tak ważnym dniu parze młodej towarzyszyli ich bliscy oraz koledzy Łomacza z siatkarskiego parkietu.

Aleksandra i Grzegorz Łomaczowie zostali rodzicami. Tak dali na imię synowi

W niedzielę 23 lutego Łomaczowie pochwalili się wyjątkową fotografią we współtworzonym wpisie na Instagramie. Do zdjęcia zapozowali bowiem ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, przy okazji zdradzili też imię swojej pociechy. "Łoooo...Macz! Julo dołączył do ekipy. J&J (Jagna i Julian - przyp. red.)" - napisali dumni rodzice.