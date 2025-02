Mistrz świata wzięty pod lupę. Tak dalej być nie może

Jaimon Lidsey omal nie spadł z krzesła, kiedy usłyszał ofertę klubu z Grudziądza. 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy złotych za punkt to warunki, o których w Lesznie mógł tylko pomarzyć. I to bez względu na rezultat, jaki osiągnie w każdym meczu.

Mieli rację, rozczarowujący sezon mistrza świata

25-latek uznał wówczas, że to odpowiedni moment na zmianę. Eksperci byli jednak bezlitośni dla byłego mistrza świata juniorów. Przed sezonem 2024 jego występy na torze w Grudziądzu były lekko mówiąc słabe. Lidsey przy ulicy Hallera 4 zdobywał średnio 1,26 pkt/bieg. To nie wróżyło sukcesów w nowej drużynie.

Jak się później okazało, mieli trochę racji, bo Australijczyk zaliczył najsłabszy sezon od trzech lat. Wyłączając młodzieżowców i zawodników do lat 24, słabsi od niego byli tylko Maksym Drabik, Paweł Przedpełski, Oskar Fajfer i Bartosz Smektała. Dwóch z nich nie ma już w Ekstralidze, a Drabik cudem przekonał do siebie prezesa beniaminka.

Odpuścili dwa transfery, dostał drugą szansę

Australijczyk stanie przed trudną decyzją

Jeśli teraz nie poprawi swojej dyspozycji, to może pożegnać się z PGE Ekstraligą. Gdy Jakub Miśkowiak nawiąże do swoich najlepszych lat, to za rok może wygryźć go ze składu. Wszystko ze względu na to, że Polakowi został tylko rok startów na pozycji U24.