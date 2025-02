Tercet Lewandowski – Messi – Neymar, agent Polaka już działa. "Nic nie jest niemożliwe"

Neymar znowu w FC Barcelona? Pini Zahavi puszcza oko do klubu z Katalonii

Co działa na korzyść tego potencjalnego transferu? Kontrakt Neymara z "Peixe" ważny jest tylko do końca czerwca, a więc niebawem może on zostać wolnym agentem. Do tego wszystkiego 33-latek miałby godzić się na "rozsądne" wynagrodzenie - wszystko po to, by wrócić do futbolu na najwyższym światowym poziomie.