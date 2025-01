PGE Projekt Warszawa wstrząsnął Europą. Niemiecki rywal pokonany, dominacja

Później do akcji ruszył PGE Projekt Warszawa , który jak dotychczas w pięciu występach odnotował komplet zwycięstw i bez najmniejszych wątpliwości występował w roli faworyta w starciu z - mimo wszystko całkiem dobrze dysponowaną ekipą BR Volleys .

Siatkarska Liga Mistrzów. BR Volleys - PGE Projekt Warszawa - przebieg i wynik meczu

Choć w ofensywie dwoił się i troił m.in. Artur Szalpuk, to widowisko zaczęło być mocno stykowe - raz na jednopunktowe prowadzenie wychodziło BRV, raz Projekt. Ważny moment nastąpił w końcówce partii, kiedy to Bartłomiej Bołądź zdobył punkt na 20:18, po czym on i jego koledzy... roztrwonili tę przewagę i ulegli przeciwnikom w pierwszym secie 23:25.