W polskim klubie robi się nerwowo. Piłkarze stawiają sprawę jasno

Zupełnie inaczej miał wyglądać początek rundy wiosennej w wykonaniu 14-krotnych mistrzów Polski. Po jesiennych rozgrywkach zajmowali czwarte miejsce w tabeli, które dawało nadzieje na pogoń za drugą pozycją, premiowaną bezpośrednim awansem (wicelider Arka Gdynia miała sześć punktów więcej).

I szanse na to były spore, bo gdyby Ruch wygrał dwa pierwsze spotkania, to dziś do gdynian traciłby cztery punkty. Szkopuł w tym, że zamiast sześciu, chorzowianie zdobyli zaledwie jeden, a strata do wicelidera zamiast zmaleć, wzrosła do dziewięciu punktów, a "Niebiescy" osunęli się na piątą pozycję. Reklama

Bolesna była już inauguracja rundy, bo z wyjazdowego meczu z ostatnią w tabeli Pogonią Siedlce, Ruch przywiózł tylko punkt (1:1). Przy Cichej potraktowano to jako wypadek przy pracy i liczono, że drużyna odkuje się w szlagierowym spotkania z Wisłą Kraków. Jednak zamiast rehabilitacji, była kompromitujący blamaż 0:5!

- To pierwsze stracone punkty na Śląskim za mojej kadencji i pierwsza porażka tutaj - od razu tak bolesna. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, nic nam nie wychodziło - przyznał Dawid Szulczek, trener Ruchu.

Nie da się ukryć, że sytuacja w klubie robi się nerwowa. Kibice już w sobotę dali jasno do zrozumienia, co myślą o grze "Niebieskich". Część z nich opuściła Stadion Śląski na długo przez zakończeniem spotkania, a ci, co zostali, nie szczędzili drużynie gwizdów i ostrych słów.

Jedynym sposobem na uspokojenie atmosfery, jest wygrana w dzisiejszym spotkaniu z Koroną Kielce. Stawką jest awans do półfinału Pucharu Polski, a choćby przykład Wisły Kraków z poprzedniego sezonu pokazuje, że walka o to trofeum jest w stanie osłodzić niepowodzenia w lidze. Reklama

- Wszyscy widzimy, jakie mamy nastroje. Musimy się zrehabilitować z Koroną - zapowiada Szulczek.

Ruch chce się zrehabilitować, Korona gra o marzenia

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że szkoleniowiec Ruchu w składzie może dziś przeprowadzić małą rewolucję.

To szansa dla zawodników, którzy w pierwszych meczach wiosennych grali mało. Muszą zajść zmiany, może nawet większe niż drobne. Jest też grupa piłkarzy, która zasługuje na to, by wyjść i zrehabilitować się za porażkę z Wisłą ~ uważa trener Dawid Szulczek.

Szymon Szymański, obrońca Ruchu: - Bardzo dobrze, że szybko zagramy kolejny pojedynek. O meczu z Wisłą trzeba jak najszybciej zapomnieć i zrobić swoje w spotkaniu z Koroną. Jeżeli da się w jakikolwiek sposób zmazać plamę, to tylko wygrywając i awansując do półfinału Pucharu Polski.

Tyle tylko, że zadanie może okazać się znacznie trudniejsze niż się może wydać. Korona wiosnę zaczęła bowiem bardzo dobrze, zdobywając osiem punktów w czterech meczach. Na wyjazdach kielczanie zremisowali z Legią i Cracovią (po 1:1), a u siebie pokonali Motor (1:0) i Śląsk (2:0).

- Doszliśmy do ćwierćfinału Puchar Polski i teraz przed nami bardzo ważne spotkanie. Jedziemy do Chorzowa pełni nadziei. Chcemy wygrać, ale spodziewamy się, że Ruch będzie bardzo zdeterminowany, by zrewanżować się za ostatnią przykrą porażkę - podkreśla Jacek Zieliński, trener Korony. Reklama

- Myślę, że to, co wydarzyło się w Chorzowie w sobotę, nie będzie miało wpływu na wtorkowe spotkanie. Po losowaniu czytałem wiele komentarzy, w których to Ruch był traktowany jako faworyt, grający u siebie, na tym magicznym Stadionie Śląskim. Ale podchodzimy do tego spokojnie i jedziemy zrobić swoje. Gramy o spełnienie marzeń - dodaje szkoleniowiec kielczan.

Piotr Jawor

