Rewolucja w drużynie Michała Winiarskiego. Ryzykowny manewr się powiódł

Szalony set w Gorzowie Wielkopolskim. Cuprum Stilon postraszył Wartę Zawiercie

Winiarski chciał dać odpocząć ważnym zawodnikom po meczu Ligi Mistrzów - w środę Warta ograła w trzech setach Allianz Milano i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału rozgrywek z pominięciem baraży. W niedzielę nawet w przemeblowanym składzie na początku drugiej partii zdominowała zespół z Gorzowa Wielkopolskiego . Przy zagrywkach Markiewicza, korzystając z błędów rywali w ataku i dobrych interwencji w obronie, objęła prowadzenie 8:1. Z czasem gospodarze poprawili grę, a gdyby skuteczniejszy w kontratakach był Chizoba, mogliby nawet mocniej zbliżyć się do faworytów.

Aluron CMC Warta Zawiercie znów wiceliderem PlusLigi

Trener gospodarzy Andrzej Kowal w meczu z Wartą miał ograniczone pole manewru . W składzie nie było bowiem atakującego Adama Lorenca i przyjmującego Roberta Tahta . Na trzecią partię do gry wrócił natomiast podstawowy rozgrywający Cuprum Stilonu Vuk Todorović . Gra znów była wyrównana, punkt blokiem zdobył Markiewicz, tym samym odpowiedział Lipiński. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W końcu, przy stanie 14:11, Warta odskoczyła na dwa punkty po udanych zagraniach Miłosza Zniszczoła .

Od tej pory wicemistrzowie Polski utrzymywali się punkt, dwa przed rywalami. Kowal jeszcze raz posłał do gry Stępnia, w roli atakującego pokazał się Wojciech Ferens, ale gorzowianie popełniali zdecydowanie zbyt wiele błędów, by pokonać Wartę. I to mimo że po zagrywce Ferensa przegrywali tylko 22:23. Dwie ostatnie akcje wygrali jednak goście, obyło się bez gry na przewagi. Nagroda dla MVP meczu powędrowała do Russella.