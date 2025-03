Ogromny problem Dariusza Szpakowskiego. "Rozważone zostanie złożenie pozwu"

Nie ma chyba fana sportu w Polsce, który nie znałby Dariusza Szpakowskiego. Jest on właścicielem jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w polskich mediach, a w trakcie swojej kariery skomentował wiele najważniejszych imprez sportowych, w tym m.in. igrzyska olimpijskie i piłkarskie mistrzostwa świata . Niestety, rozpoznawalność ma swoje wady i zalety. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w kraju padł ofiarą oszusta, o czym poinformował jego kolega z redakcji TVP, Maciej Iwański.

Ktoś podszywa się pod Dariusza Szpakowskiego. Powstał profil na Facebooku

"Szanowni Państwo, piszę w imieniu Dariusza Szpakowskiego i swoim. Darek nie ma profilu na FB, nigdy nie miał i mówił o tym publicznie. Na istniejącym profilu, gdzie osoba podszywająca się pod Darka zgromadziła dwa i pół tysiąca osób, pojawił się atakujący mnie wpis. Uznaliśmy, że ktoś może to wziąć na poważnie. Wzywamy osobę prowadzącą profil Dariusz Szpakowski do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Darka (oraz moich w wyniku zamieszczonego wpisu), opublikowania przeprosin, a następnie dezaktywowania profilu po upływie 24 h. Możemy oczywiście zgłosić sprawę odpowiednim organom, potem złożyć pozew - lepiej jednak by było, gdyby ta osoba się w końcu opamiętała" - przekazano w komunikacie opublikowanym na profilu Macieja Iwańskiego.