Polscy siatkarze zdominowali Ligę Mistrzów. Historyczny sukces, Włosi na kolanach

- Przede wszystkim nie możemy podejść do tego spotkania w ten sposób, że trzeba wygrać dwa sety i mamy ten awans. Musimy wyjść i wygrać to spotkanie - przestrzegał jednak przed spotkaniem Mateusz Bieniek , środkowy Warty.

Gospodarze znów objęli prowadzenie przy zagrywkach Bieńka. Tym razem nie było jednak mowy o zbudowaniu dużej przewagi. Obie drużyny ostrzeliwały się zagrywkami , w pierwszej partii zdobyły tym sposobem łącznie dziewięć punktów. I to właśnie as serwisowy Kwolka dał sygnał Warcie do budowania przewagi przed końcówką seta, którego gospodarze wygrali 25:22.

Liga Mistrzów. Aluron CMC Warcie Zawiercie wystarczyły dwa sety

Przewaga rosła w szybkim tempie i w pewnym momencie osiągnęła osiem punktów. Trener rywali Roberto Piazza w końcu ściągnął z boiska doświadczonego Mateja Kazijskiego , ale zmiany obrazu gry nie było. Sprytnymi zagraniami popisywał się Kwolek, rozgrywający Warty Miguel Tavares nie zapominał w ataku o Bieńku. Co prawda różnica między zespołami nieco zmalała, ale zawiercianie i tak wygrali seta pewnie, 25:21. Już po ostatniej akcji tego seta siatkarze Winiarskiego mogli świętować pierwszy w historii klubu awans do ćwierćfinału LM .

Było jednak jeszcze o co grać. Większa liczba punktów to lepsze rozstawienie w czołowej ósemce i, przynajmniej teoretycznie, łatwiejszy rywal na tym etapie Ligi Mistrzów. Winiarski nie dokonał więc żadnych zmian przed trzecim setem. Co innego Piazza, który dał szansę dwóm rezerwowym - Davide Gardini i Jacopo Larizza. I to goście rozpoczęli partię od dwupunktowego prowadzenia, które po chwili jeszcze zwiększyli. Ale zawiercianie ruszyli do odrabiania strat. Pomógł punktowy blok Jurija Gladyra, doprowadzili do remisu. Od połowy seta trwała wyrównana walka.