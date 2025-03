Były reprezentant Polski pokonał raka. Teraz z chorobą walczy jego córka

W 2020 roku życie byłego reprezentanta Polski zmieniło się o 180 stopni. Wówczas wykryto u niego nowotwór jądra. Jak na sportowca przystało, Skibniewski nie poddał się i rozpoczął najtrudniejszą batalię z całym swoim życiu. To właśnie wtedy zdecydował się on na zakończenie kariery. Po długiej walce z chorobą udało mu się pokonać raka i wrócić do "normalnego" życia. Spokój gwiazdora koszykówki nie trwał jednak długo.

Córka Roberta Skibniewskiego zachorowała na raka. Ruszyła zbiórka

"Mila ma 11 lat, a jej problemy zdrowotne zaczęły się w listopadzie. Najpierw pojawiła się gorączka, silne bóle głowy i oczu, co wzbudziło niepokój rodziców. Po dokładniejszej obserwacji zauważyli, że jedno z jej oczu zaczęło niepokojąco się wytrzeszczać. Rodzina Mili robi wszystko, co w ich mocy, by zapewnić jej najlepszą możliwą opiekę. Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na bieżące leczenie, prywatne konsultacje u specjalistów, dojazdy do kliniki w Warszawie, specjalistyczną dietę, suplementację oraz wsparcie psychologiczne" - czytamy w opisie zbiórki.