Rekordowy mecz polskich siatkarzy. Znakomity Tomasz Fornal, ale zachwycił nie tylko on

Do Gdańska przyjechał lider PlusLigi, a Trefl już przed meczem miał problemy. Z kontuzją na kilka tygodni wypadł Janusz Gałązka , do ostatnich chwil niepewny był występ Piotra Orczyka i Jakuba Czerwińskiego . Ostatecznie w podstawowym składzie na niedzielne spotkanie pojawił się tylko ten pierwszy.

Goście opanowali jednak sytuację, jeszcze raz odskoczyli na trzy punkty. W ataku Trefla Gdańsk świetnie radził sobie Aliaksei Nasewicz , który w pierwszym secie skończył osiem z dziesięciu piłek. Gospodarze jeszcze raz zbliżyli się do rywali na punkt, ale Jastrzębski Węgiel nie dał się dogonić. Fornal posłał na drugą stronę trzy asy serwisowe , które dały gościom wygraną 25:19.

Jastrzębski Węgiel przełamał siatkarzy Trefla Gdańsk. Tomasz Fornal i Łukasz Kaczmarek liderami

A jego zespół walczył, by utrzymać przewagę w tabeli PlusLigi nad grupą pościgową z Zawiercia i Warszawy. W tygodniu poprzedzającym spotkanie w Trójmieście Jastrzębski Węgiel przypieczętował też pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów, w niepodważalny sposób pokonując SVG Luneburg .

Gdańszczanie nawiązali walkę w kolejnej partii. Odskoczyli na dwa punkty przy stanie 9:7, kiedy kontratak wykończył Nasewicz. Po drugiej stronie większość piłek do ataku od Toniuttiego otrzymywał Kaczmarek. Remis 12:12 dał gościom Fornal. Przełamanie przyszło przy zagrywkach Kaczmarka - jastrzębianie objęli prowadzenie 19:15. Wydawało się, że to była już ostatnia prosta do zwycięstwa. Tyle że gospodarze jeszcze raz rzucili się w pogoń za rywalami, po zagrywce Nasewicza przegrywali już tylko 22:23. Jastrzębianie nie dali sobie jednak wydrzeć wygranej, Kaczmarek przypieczętował zwycięstwo 25:23.