Trudny bój mistrzów Polski w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. JSW Jastrzębski Węgiel w wyjazdowym meczu najpierw wygrał dwa sety z Olympiakosem Pireus, potem dał się dogonić, aż w końcu przegrał po wyrównanym tie-breaku. Siatkarski mistrz Polski niespodziewanie potknął się więc z niżej notowanym rywalem i przegrał pierwszy w tym sezonie mecz w europejskich pucharach. By awansować do Final Four Ligi Mistrzów, musi pokonać Olympiakos za tydzień przed własną publicznością.