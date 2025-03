Polak zdeklasował konkurencję. Teraz będzie miał kłopoty

Nazar Parnicki to jeden z wielkich talentów, które posiada FOGO Unia. Ukrainiec trafił do Leszna po wybuchu wojny. Nie miał praktycznie nic, a pierwsze jazdy w Polsce zaczynał na silniku, który wisiał w gablocie jednego ze sponsorów. Dopiero później się okazało, jaką perełkę ma w swoim klubie Piotr Rusiecki.

Kołodziej wsparł 18-latka z Leszna

Parnicki w ostatnich dwóch latach jeździł sporadycznie. Wystarczyło mu to jednak, żeby pokazać swoje możliwości. 18-latek startował głównie na silnikach pożyczonych od Janusza Kołodzieja. Wspierali go również mechanicy lidera Unii.

Teraz zawodnik miał dokonać sporych inwestycji w swoim teamie. To dla leszczyńskich kibiców ważne, bowiem liczą, że klub szybko wróci do PGE Ekstraligi. Dla rozwoju Nazara będzie miało to ogromne znaczenie. Dopiero teraz będzie mógł pokazać pełną gamę swoich możliwości.