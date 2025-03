Mistrz zostanie premierem i już uderza w Trumpa. "Nie jesteśmy na sprzedaż"

Donald Trump jeszcze przed powrotem do Białego Domu otwarcie mówił o tym, że zamierza przejąć Grenlandię "w taki czy inny sposób". "Posiadanie i kontrola nad Grenlandią jest absolutną koniecznością. (...) Potrzebujemy Grenlandii do celów bezpieczeństwa narodowego " - zapowiadał. Podczas jednego ze spotkań zasugerował nawet, że nie wahałby się użyć wojska w osiągnięciu swojego celu.

Nie spodobało się to mieszkańcom jednej z największych wysp świata oraz Królewska Danii, której Grenlandia jest autonomiczną częścią. We wtorek 11 marce na Grenlandii odbyły się wybory parlamentarne , które wygrała nastawiona przeciwko Donaldowi Trumpowi i Stanom Zjednoczonym Partia Demokratyczna. Premierem zostanie postać doskonale znana fanom sportu - mistrz w badmintonie, Jens Frederik Nielsen.

Jens Frederik Nielsen zostanie premierem Grenlandii. Postawił się Donaldowi Trumpowi

Podczas swojej kampanii sportowiec nie raz zaznaczał swoją niechęć w stosunku do obecnego lidera USA, a po ogłoszeniu wyników wyborów nie powstrzymał się od jasnej deklaracji. "Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, jesteśmy zadowoleni. Grenlandia musi się zjednoczyć w momencie, gdy jest nią tak duże zainteresowanie ze strony zagranicy. Ale Grenlandia nie jest na sprzedaż, wypowiedzi Trumpa stanowią zagrożenie dla naszej niepodległości " - oznajmił przyszły premier Grenlandii, cytowany przez zagraniczne media.

Bogatym CV może pochwalić się także jeśli chodzi o politykę - w przeszłości był ministrem pracy i zasobów naturalnych. 33-latek doskonale zdaje więc sobie sprawę z powodów, dla których Trump tak bardzo pragnie zdobyć Grenlandii. Dziennikarze The New York Times sugerowali bowiem wcześniej, że liderowi USA zależeć może głównie na dostępie do bogatych złóż ropy naftowej i minerałów dostępnych na wyspie.