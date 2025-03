Ronaldo przekazał fatalne wieści. Zapadła ostateczna decyzja

Ronaldo nie dopnie swego. Podjął decyzję ws. kandydatury na prezesa Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej

Jak się okazuje, federacje nie były chętne na rozmowy z utytułowanym piłkarzem i jawnie okazały wsparcie obecnemu prezesowi Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej, Ednaldo Rodriguesowi. "Federacje odmówiły przyjęcia mnie do swoich siedzib, argumentując to zadowoleniem z obecnego rządu i poparciem dla reelekcji. Nie mogłem przedstawić mojego projektu ani wysłuchać ich opinii, ponieważ nie było otwartości na dialog " - zdradził 48-latek w swoim wpisie na Instagramie.

Na końcu Ronaldo podziękował wszystkim, którzy wspierali go w dążeniu do celu i podkreślił, że ma szacunek do obecnych liderów brazylijskiego futbolu, dlatego wierzy w to, że władzom uda się przywrócić tamtejszą piłkę nożną do lat jej świetności.