Kolejna bomba w skokach. Nie tylko Norwegowie, teraz wyciekło nagranie z Austriakami

W środowe popołudnie dowiedzieliśmy się natomiast, że obaj prędko nie powrócą do rywalizacji. Międzynarodowa Federacja Narciarska poinformowała o ich zawieszeniu na czas trwania postępowania. "Będziemy stale monitorować cały proces i jeśli dojdziemy do wniosku, że należy wprowadzić drastyczne zmiany w przepisach dotyczących sprzętu, to właśnie to zrobimy" - dodał w oficjalnym komunikacie sekretarz generalny FIS, Michel Vion.