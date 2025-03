Prezes Wisły Kraków zaatakował radnego. "Ty masz człowieku mózg rozwielitki"

Królewski kontra Sosnowski. Wymiana ciosów i niespodziewany krecz radnego

"Im więcej punktów straty Wisły Kraków do Wisły Płock, tym więcej wpisów Jarosława Królewskiego na temat Płocka. Jakoś sobie (i swoim kibicom) trzeba wytłumaczyć fakt, że ma się najwyższy budżet w lidze, a później ląduje się na 10. miejscu " - czytamy w poście radnego.

"Ty masz człowieku mózg rozwielitki . Przychód, który jest wynikiem ciężkiej pracy w biurach (rynkowej) versus zysk a netto pomoc ze strony samorządu to dwie różne rzeczy. Żeby na czysto mieć tyle ile wy z pomocy bezpośredniej, musielibyśmy wygenerować śluzowcu 200 mln przychodu. Wisła Płock nie realizuje nawet 10% inicjatyw społecznych, które robi klub z Krakowa przy okazji tego budżetu. Zamilcz i przestań mi społeczeństwo ogłupiać" - wypalił prezes krakowskiego klubu.

Jak informuje Wikipedia, rozwielitka (inaczej dafnia) to rodzaj słodkowodnego stawonoga zaliczany do grupy wioślarek. Rozmiary ciała wahają się od 1 do 6 mm, samce są znacznie mniejsze od samic. Gatunek został umieszczony na liście organizmów zagrożonych wyginięciem.