Polki z kolejnym zwycięstwem. Awans coraz bliżej

Reprezentacja Polski do lat 20 świetnie radzi sobie podczas siatkarskich mistrzostw Europy. Młode biało-czerwone na "dzień dobry" pokonały Finlandię, a we wtorek nie dały szans rówieśniczkom z Serbii .

Młode Polki pewnie kroczą po awans na mistrzostwach Europy

W tym tygodniu skończy się najważniejsza impreza sportowa ostatnich trzech lat. Nie oznacza to jednak, że poza igrzyskami olimpijskimi w Paryżu świat sportu zupełnie się zatrzymał. Obecnie rozgrywane są choćby mistrzostwa Europy w siatkówce do lat 20. Kadra naszych młodych siatkarek trafiła do grupy drugiej, co oznacza, że swoje spotkania rozgrywa w irlandzkim Dublinie. Zespoły z pierwszej grupy są zaś ulokowane w Sofii.