Klątwa przełamana! Kapitalny występ polskich siatkarzy, napisali historię

To miał być najważniejszy mecz za kadencji Nikoli Grbicia , a pewnie również w całej karierze kilku polskich siatkarzy. Na drodze do strefy medalowej stał świetnie znany rywal, który potrafił ogrywać "Biało-Czerwonych" w ważnych chwilach. Ale tym razem polscy siatkarze wyszli na mecz z olbrzymią wiarą w zwycięstwo i przełamali trwającą 20 lat niemoc - olimpijskie ćwierćfinały przegrywali od 2004 r.

To ręce Bieńka dały też polskiej drużynie pierwszy punkt blokiem. Po chwili to samo zrobił Fornal, zatrzymując Sterna. A to właśnie atakujący był głównym motorem napędowym Słoweńców w fazie grupowej - był w niej najlepiej punktującym zawodnikiem igrzysk . Przy stanie 16:11 dla Polski trener rywali Gheorghe Cretu wykorzystał drugą przerwę. Wkrótce jego drużynę asem serwisowym zaskoczył jeszcze Marcin Janusz. Co prawda różnica na chwilę zmalała do dwóch punktów, ale potem jeszcze raz w aut huknął Stern, Polska wygrała 25:20.