Mateusz Bieniek "przyłapany" na treningu. Wymowne obrazki

Mateusz Bieniek kontuzjowany. Cała Polska czeka na informacje

Kibice z niepokojem wyczekują więc nowych informacji. Wysłannik Interii obserwował z bliska wtorkowy trening Polaków. Bieniek przyglądał się zajęciom z boku. Nie przebrał się nawet w strój treningowy. Paradował w czerwonej koszulce - takiej samej, w jakie ubiera się sztab naszej drużyny . Co prawda na chwilę wstał, by wraz z kolegami porzucać do kosza, ale nie uczestniczył nawet w rozgrzewce.

Siatkarze rywalizują nawet na treningach. Z dedykacją dla Bieńka

W dalszej części zajęć sztab zaordynował zawodnikom tradycyjne gierki rozgrzewkowe. Uczestniczyła w nich cała 12-tka poza Bieńkiem. W jednej z gier siatkarze od początku turnieju rywalizują w dwóch grupach. Mimo braku Bieńka we wtorek to właśnie jego ekipie poszło bardzo dobrze. Zwycięstwo zadedykowała zresztą właśnie kontuzjowanemu koledze, podchodząc do niego i układając ręce w geście serduszek. Oczywiście wszystko to podszyte lekką nutką ironii i żartów. To dowód, że mimo urazu podstawowego zawodnika humory w kadrze dopisują.