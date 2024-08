Anita Włodarczyk walczy o czwarte złoto. "Czołówka jest wybrakowana"

Póki co, osiągnięcia polskich lekkoatletów podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu są, delikatnie mówiąc, rozczarowujące. Jedną z pozostałych nadziei medalowych pozostaje Anita Włodarczyk, która jednak również nie zachwyciła w trakcie eliminacji do konkursu rzutu młotem. Znany ekspert Tomasz Spodenkiewicz wyraził swoją opinię na temat realnych szans trzykrotnej złotej medalistki igrzysk na dołożenie do swojej gabloty kolejnego krążka.