Kapitalne widowisko w PlusLidze. Gigant coraz groźniejszy, rewelacja ligi w odwrocie

Kibice Steam Hemarpol Norwida Częstochowa w niedzielę doczekali się długo wyczekiwanego powrotu. Na boisku pojawił się amerykański rozgrywający Quinn Isaacson , który przez dwa miesiące pauzował z powodu kontuzji. To sprawiło, że w dyrektorski garnitur na powrót wskoczył zastępujący go w ostatnich spotkaniach Łukasz Żygadło .

Spotkanie z Asseco Resovią dobrze rozpoczął również Patrik Indra , inny z architektów świetnego sezonu w wykonaniu częstochowskiej drużyny. Czech już w pierwszym obejściu zanotował dwa asy serwisowe . Rywale szybko jednak opanowali sytuację, wykorzystywali kontrataki, w których rozgrywający Gregor Ropret chętnie posyłał piłki do ataku z tzw. szóstej strefy. Rzeszowianie prowadzili już 10:7, ale blok pomógł gospodarzom szybko wyrównać.

PlusLiga. Asseco Resovia coraz bardziej się rozpędza. Norwid Częstochowa nie dał rady

Dopiero na początku drugiego seta pierwszy punkt tego dnia zdobył Milad Ebadipour . To jego pomocy w pierwszej partii w dużym stopniu brakowało Norwidowi. W ostatnich tygodniach Irańczyk był bowiem zdecydowanym liderem drużyny w ofensywie, przyćmił nawet Indrę. Ale w drugim secie to Czech był "strzelbą" numer jeden. W połowie seta częstochowianie mieli cztery punkty przewagi. Goście na chwilę zmniejszyli straty, ale blok Norwida sprawił, że Indra i spółka znów prowadzili wysoko, 17:12 . Szczególnie efektowny był blok Sebastiana Adamczyka przy ataku Kłosa. Norwid utrzymał prowadzenie, wygrał 25:20.

Przed meczem obie drużyny miały na koncie tyle samo punktów w tabeli PlusLigi. Asseco Resovia dogoniła rywali po serii trzech wygranych, w tym szczególnie cennej ostatniej, z PGE Projektem Warszawa . A do tego zameldowała się w ćwierćfinale Pucharu CEV. Z kolei częstochowianie przegrali dwa z trzech ostatnich spotkań - ostatnie z dużo niżej Barkomem Każany Lwów .

Walka o punkty w trzecim secie niedzielnego spotkania była zacięta. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale długo żaden z zespołów nie mógł odskoczyć choćby na dwa punkty. Słabiej w ataku zaczął jednak wypadać skuteczny dotąd Boyer, a po asie serwisowym Indry Norwid w końcu prowadził 17:15. Tyle że kiedy po chwili rzeszowianie zablokowali atak Czecha, był remis 19:19. Wyrównana walka trwała już do końca seta. Pierwsi piłkę setową mieli goście, potem prowadzenie w grze na przewagi objął Norwid. Ostatecznie jednak najpierw Ebadipour w trudnej sytuacji zaatakował w siatkę, a Dawid Woch zablokował atak Daniela Popieli, i to Resovia wygrała 27:25.