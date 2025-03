Świątek szykowała się do meczu, a Sabalenka już odebrała statuetkę. Białorusinka świętuje

Turniej WTA 1000 w Indian Wells wkracza powoli w decydującą fazę. Dzisiaj rozpocznie się rywalizacja o awans do najlepszej "8". Iga Świątek wykorzystała wczorajszy dzień, by jak najlepiej przygotować się do pojedynku z Karoliną Muchovą i potrenowała na jednym z treningowych obiektów na kalifornijskiej pustyni. Spotkanie z udziałem Polki i Czeszki zostanie rozegrane o godz. 19:00 czasu polskiego. Relacja z meczu będzie dostępna TUTAJ. Reklama

W poniedziałek więcej aktywności towarzyszyło za to Arynie Sabalence. A to dlatego, że Białorusinka dopiero wczoraj rywalizowała o awans do czwartej rundy zmagań. Batalia z Lucią Bronzetti przebiegła jednak pomyślnie dla liderki rankingu WTA. Mimo drobnych przestojów, 26-latka pokonała Włoszkę w efektownym stylu - 6:1, 6:2, kończąc pojedynek po zaledwie 74 minutach gry.

Aryna Sabalenka odebrała w Indian Wells nagrody za WTA Awards 2024

Po meczu z reprezentantką Italii na tenisistkę z Mińska czekała bardzo przyjemna niespodzianka. Sabalenka odebrała swoje zaległe statuetki za plebiscyt WTA Awards 2024. Jedną z nich była nagroda dla Zawodniczki Roku, którą przez poprzednie dwa lata otrzymywała Iga Świątek. "Osiągnęła siedem finałów w 2024 roku i cztery z nich wygrała, broniąc tytułu w Australian Open, podnosząc swoją debiutancką koronę US Open i triumfując w imprezach WTA 1000 w Cincinnati i Wuhan. W październiku odzyskała pozycję nr 1 w rankingu WTA i zakończyła sezon jako liderka po czwartej z rzędu kwalifikacji do WTA Finals" - przekazano wówczas w uzasadnieniu. Reklama

Białorusinka otrzymała także inne wyróżnienie. Wręczono jej nagrodę Jerry Diamond ACES, która przyznawana jest od 30 lat ku pamięci byłego dyrektora generalnego WTA, Jerry'ego Diamonda. W uzasadnieniu podano, że Aryna otrzymała tę statuetkę za "pracę i poświęcenie na rzecz promowania kobiecego tenisa wśród kibiców, mediów oraz lokalnych społeczności".

26-latka miała zatem powody do świętowania. Nie tylko z powodu awansu do najlepszej "16" w Indian Wells, ale także za otrzymane wyróżnienia. Tym bardziej, że swój kolejny mecz ze szczęśliwą przegraną z eliminacji - Sonay Kartal - rozegra dopiero w środę czasu kalifornijskiego. We wtorek odbędą się zmagania czwartej rundy w dolnej części drabinki, do której należy m.in. Iga Świątek.

