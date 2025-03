Olbrzymie zainteresowanie siatkarskim hitem. Bilety rozeszły się błyskawicznie

Sprzedaż biletów na turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów w Łodzi ruszyła punktualnie o godz. 12 . Siatkarscy kibice błyskawicznie wykupili wszystkie bilety udostępnione na tym etapie do sprzedaży internetowej na mecz finałowy zaplanowany na 18 maja. Już kilkanaście minut po godz. 12 bilety na mecz o złoto nie były dostępne.

W szybkim tempie sprzedawały się również dostępne przez internet wejściówki na mecze półfinałowe. Turniej w Łodzi potrwa trzy dni . Pierwszy półfinał zostanie rozegrany już w piątek 16 maja o godz. 20, kolejny w sobotę 17 maja o godz. 14.45. W niedzielę oprócz meczu o złoto zostanie rozegrane spotkanie o brązowy medal, ale bilety na to spotkanie były sprzedawane w całodniowym pakiecie z wejściówkami na finał.

Liga Mistrzów siatkarzy. Bilety rozeszły się błyskawicznie, trzy polskie zespoły w grze

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy wraca do Łodzi po 13 latach. Atlas Arena będzie gościć to wydarzenie już po raz czwarty . Oprócz Łodzi rozstrzygające mecze najważniejszych rozgrywek klubowych w 2016 r. gościł Kraków, a w 2002 r. Opole.

"Propozycja organizacji Final Four Ligi Mistrzów wpłynęła dosłownie kilka tygodni temu. Trzeba było w ciągu tych kilku dni znaleźć wolny obiekt, a dzisiaj to naprawdę bardzo trudne " - tłumaczył w rozmowie z Interią Sebastian Świderski , prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, po ogłoszeniu Łodzi gospodarzem tegorocznego turnieju.

Łódź szykuje się na najazd kibiców, a pierwsze minuty sprzedaży biletów tylko te oczekiwania potwierdziły. W grze o Final Four pozostają aż trzy polskie kluby. Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa i JSW Jastrzębski Węgiel wygrały rywalizację w swoich grupach i awansowały od razu do ćwierćfinału. W nich będą mierzyć się odpowiednio z rywalami z Niemiec, Turcji i Grecji. Każdy z polskich zespołów będzie faworytem, po raz pierwszy w historii w Final Four mogą więc wystąpić aż trzej przedstawiciele PlusLigi. Swój zespół w czwórce będą miały także Włochy, bo w ostatnim ćwierćfinale Sir Susa Vim Perugia gra z Mint Vero Volley Monza.